Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростовской области спасли утку, когда тушили пожар в сарае

В Ростовской области спасли утку, когда тушили пожар в сарае
В Белокалитвинском Ростовской области пожарные спасли утку, когда тушили пожар в сарае. О необычном выезде на место ЧП рассказал Артем Чехович.

Днем 18 апреля загорелся сарай в поселке Коксовом. Очевидцы тут же вызвали спасателей. К приезду пожарных пламя перебросилось на прилегающую территорию. Площадь ЧП достигло почти 100 квадратных метров. Огонь быстро подбирался к уткам, которые паслись неподалеку. Пернатые бросились в рассыпную, но одна из них застряла под сеткой.

— Одну утку прижало сеткой, из-за этого она не могла покинуть горящую территорию, — рассказал пожарный Артем Чехович. — Мы помогли выбраться водоплавающей птице, сейчас с ней все в порядке.

Само заброшенное строение сгорело дотла.
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.