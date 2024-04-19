В Ростовской области спасли утку, когда тушили пожар в сарае

Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.

В Белокалитвинском Ростовской области пожарные спасли утку, когда тушили пожар в сарае. О необычном выезде на место ЧП рассказал Артем Чехович.Днем 18 апреля загорелся сарай в поселке Коксовом. Очевидцы тут же вызвали спасателей. К приезду пожарных пламя перебросилось на прилегающую территорию. Площадь ЧП достигло почти 100 квадратных метров. Огонь быстро подбирался к уткам, которые паслись неподалеку. Пернатые бросились в рассыпную, но одна из них застряла под сеткой.— Одну утку прижало сеткой, из-за этого она не могла покинуть горящую территорию, — рассказал пожарный Артем Чехович. — Мы помогли выбраться водоплавающей птице, сейчас с ней все в порядке.Само заброшенное строение сгорело дотла.