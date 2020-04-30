В Ростовской области за сутки составили более 200 протоколов о нарушении самоизоляции. Данные об этом публикует пресс-центр по информированию населения о ситуации с коронавирусом.1 мая было составлено 240 протоколов. При этом правоохранители выявили лишь несколько случаев, когда люди решили отправиться на природу. Многие административные материалы составили на постах.За период самоизоляции оштрафовали 763 нарушителя. 504 из них обязали выплатить сумму от одной до четырех тысяч рублей.