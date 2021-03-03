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В Ростовской области сняли запрет на проведение курсового лечения

В Ростовской области сняли запрет на проведение курсового лечения
Губернатор Ростовской области утвердил изменения в ограничениях по коронавирусу в работе медучреждений. Документ вступит в силу 9 марта.

Согласно изменениям в постановлении, для пациентов, нуждающихся в курсовом или программном лечении, плановая медпомощь возобновится в полном объеме.

Как сообщал Rostov.ru, для оказания плановой стационарной помощи можно будет использовать половину коечного фонда. В больницах возобновится плановая амбулаторная помощь для всех пациентов, в том числе на койках дневного стационара, паллиативной медпомощи и сестринского ухода. Однако записываться на прием к врачу придется дистанционно.

Изменения затронули и культурно-массовые мероприятия. С 9 марта в закрытых спортивных сооружениях, заполненных на 50%, смогут проводить не только соревнования, но и другие спортивные мероприятия.

Кроме того, из «красной» зоны вышли Зверево, Гуково, а также Боковский, Тацинский, Тарасовский, Зерноградский, Егорлыкский, Обливский и Ремонтненский районы.

Теги: COVID-19 на Дону коронавирус в Ростовской области губернатор Ростовской области Василий Голубев

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