В Ростовской области сняли запрет на проведение курсового лечения
Губернатор Ростовской области утвердил изменения в ограничениях по коронавирусу в работе медучреждений. Документ вступит в силу 9 марта.
Согласно изменениям в постановлении, для пациентов, нуждающихся в курсовом или программном лечении, плановая медпомощь возобновится в полном объеме.
Как сообщал Rostov.ru, для оказания плановой стационарной помощи можно будет использовать половину коечного фонда. В больницах возобновится плановая амбулаторная помощь для всех пациентов, в том числе на койках дневного стационара, паллиативной медпомощи и сестринского ухода. Однако записываться на прием к врачу придется дистанционно.
Изменения затронули и культурно-массовые мероприятия. С 9 марта в закрытых спортивных сооружениях, заполненных на 50%, смогут проводить не только соревнования, но и другие спортивные мероприятия.
Кроме того, из «красной» зоны вышли Зверево, Гуково, а также Боковский, Тацинский, Тарасовский, Зерноградский, Егорлыкский, Обливский и Ремонтненский районы.