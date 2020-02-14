Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

В Ростовской области снизился прожиточный минимум на 319 рублей

В Ростовской области снизился прожиточный минимум на 319 рублей
Фото: u-f.ru

На Дону установлена величина прожиточного минимума за IV квартал 2019 года. Об этом сообщили в правительстве Ростовской области 17 февраля.

Так, величина прожиточного минимума на душу населения установлена в размере 10 039 рублей. Для трудоспособного населения она составляет 10 699 рублей, для пенсионеров – 8 146 рублей и для детей – 10 402 рубля.

Напомним, в третьем квартале прошлого года прожиточный минимум составлял 10 351 рубль. Таким образом, величина снизилась на 319 рублей.

Размер прожиточного минимума определяется, исходя из данных Ростовстата о ценах на продукты питания, непродовольственные товары и платные услуги.

Добавим, что величина прожиточного минимума используется для установления социальных пособий, выплат и других видов социальной поддержки малоимущим жителям донского региона. Стоит отметить, что цены на продукты и другие товары растут в магазинах каждую неделю и это трудно не заметить. По данным того же Ростовстата, только за январь цены на продовольственные и непродовольственные товары в Ростовской области выросли в среднем на 0,5%. Каким образом при этом снижается размер прожиточного минимума, остается загадкой.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.