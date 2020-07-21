На директора комбината благоустройства Батайска завели уголовное дело

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В Ростовской области генеральный директор комбината благоустройства Батайска и заместитель директора строительной компании подозреваются в хищении трёх миллионов рублей. В отношении них возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Об этом сообщили в следственном управлении Следственного комитета региона 24 июля.По версии следствия, у гендиректора комбината с замдиректора коммерческой фирмы был преступный сговор. Согласно муниципальному контракту подозреваемые должны были выполнить работы по зимнему содержанию дорог Батайска.В настоящее время выполняют следственные действия и устанавливают обстоятельства совершённого преступления.