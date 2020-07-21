На директора комбината благоустройства Батайска завели уголовное дело
Фото: biznes-gazeta.ru
В Ростовской области генеральный директор комбината благоустройства Батайска и заместитель директора строительной компании подозреваются в хищении трёх миллионов рублей. В отношении них возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Об этом сообщили в следственном управлении Следственного комитета региона 24 июля.
По версии следствия, у гендиректора комбината с замдиректора коммерческой фирмы был преступный сговор. Согласно муниципальному контракту подозреваемые должны были выполнить работы по зимнему содержанию дорог Батайска.
- По результатам выполненных работ подозреваемые предоставили в управление ЖКХ города Батайска документы о фиктивной покупке песка и техсоли, в результате чего ими было совершено хищение денежных средств в сумме более 3 миллионов рублей, - отметили в ведомстве.
В настоящее время выполняют следственные действия и устанавливают обстоятельства совершённого преступления.