Минимальная стоимость продуктовой корзины выросла в Ростовской области



В донском регионе поднялась цена на минимальный набор продуктов. Об этом сообщили в Ростовстате.



За необходимую продуктовую корзину дончане отдавали почти 3793 рублей в начале 2020 года. Стоимость условного набора выросла на 1,5% по сравнению с декабрем 2019. Что касается средней цены на продукты по всей стране, то она подорожала почти на 1%.



Самым дорогим регионом оказался Краснодарский край, где цена на корзину почти не изменилась. В декабре 2019 эту позицию занимал Севастополь. Однако, там стоимость продуктов понизилась на 1,5 процента, уступив место Краснодару. Кроме того, Волгоградская область в очередной раз остается на последнем месте, с самым дешевым условным набором. Цена на продуктовую корзину составила 3678 рублей, что на пол процента выше чем в декабре.