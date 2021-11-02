В Ростовской области с 8 ноября отменят режим локдауна

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В Ростовской области приняли решение отменить с 8 ноября ограничения, которые действовали в период нерабочих дней. Соответствующие изменения в постановление утвердил донской губернатор Василий Голубев.На Дону с 8 ноября снова начнут работать закрытые ранее заведения: кинотеатры, фитнес-центры, ледовые катки и другие попавшие под запрет объекты. Стоматологические и ветеринарные услуги могут оказываться в полном объеме.Заполняемость зрительных залов в кинотеатрах разрешена до 50%. В фитнес-центрах, на ледовых катках расчет идет 4 квадратных метра на одного посетителя.Работа заведений общепита возобновится в полном объеме: – с 06:00 до 21:00.Кроме того, изменены требования доступа во вновь открытые организации. В частности, из перечня необходимых для предъявления документов исключили ПЦР-тест. Доступ граждан в отдельные организации ТРЦ без сертификата о вакцинации либо справки о перенесенной болезни возможен только через отдельный вход.В общем, по региону по-прежнему запрещено проведение массовых мероприятий.