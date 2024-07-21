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На Дону с 22 по 24 июля ожидаются перебои теле- и радиосигнала

На Дону с 22 по 24 июля ожидаются перебои теле- и радиосигнала
В Ростовской области жителей предупредили о перебоях теле- и радиотрансляций. Об этом сообщили в пресс-службе Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС).

22 июля с 10 до 19 часов сигнал пропадёт
в Новошахтинске, а 23 июля в эти же часы телеэкраны погаснут в Новочеркасске. В среду, 24 июля, с 8 до 17 часов сигнал пропадёт в поселке Когезавод имени Буденного. Гаснленный пункт находится в Сальском районе.

Причиной временных неудобств станут профилактические работы.
Фото: DonDay.
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