В Ростовской области из-за массовой аварии образовалась большая пробка
В Ростовской области случилась крупная авария, в результате которой образовалась большая пробка на трассе. Свидетели происшествия выложили видео в социальных сетях.
Дорожно-транспортное происшествие произошло утром 5 февраля на выезде из Красного Сулина. Очевидцы указывают на то, что в столкновении участвовали как минимум три автомобиля: две легковых машины и грузовик.
Судя по записям, тяжелый фургон оказался в кювете, а легковушки парализовали движение на проезжей части.
На участке дороги от Красного Сулина до Пролетарского сельского поселения возникла пробка длиной более четырёх километров. Водителей настоятельно просят использовать другие маршруты.
Всем, кто уже находится в пробке, рекомендуют успокоиться и попробовать чем-то себя занять.