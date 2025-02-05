В Ростовской области из-за массовой аварии образовалась большая пробка

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В Ростовской области случилась крупная авария, в результате которой образовалась большая пробка на трассе. Свидетели происшествия выложили видео в социальных сетях.Дорожно-транспортное происшествие произошло утром 5 февраля на выезде из Красного Сулина. Очевидцы указывают на то, что в столкновении участвовали как минимум три автомобиля: две легковых машины и грузовик.Судя по записям, тяжелый фургон оказался в кювете, а легковушки парализовали движение на проезжей части.На участке дороги от Красного Сулина до Пролетарского сельского поселения возникла пробка длиной более четырёх километров. Водителей настоятельно просят использовать другие маршруты.Всем, кто уже находится в пробке, рекомендуют успокоиться и попробовать чем-то себя занять.