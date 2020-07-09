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В Ростовской области разыскивают без вести пропавшего 71-летнего мужчину

В Ростовской области разыскивают без вести пропавшего 71-летнего мужчину
В Ростове и области разыскивают без вести пропавшего уроженца Батайска. Григорий Муйдинов ушел из дома на улице Литовской и не вернулся обратно. Родные не знают, куда мог отправиться пенсионер.

В день пропажи на нем были серая футболка, темно-синие штаны и серые кроссовки. Не исключено, что мужчина может быть босиком. Из ориентировки следует, что рост разыскиваемого – 185 сантиметров, он худощавого телосложения, глаза карие, волосы седые.

Если вам что-либо известно о местонахождении батайчанина, позвоните по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.

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