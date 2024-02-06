В Ростовской области разработают регламент по устранению нарушений в электросетях

Фото: правительство Ростовской области.

В Новочеркасске состоялось совещание на тему электроснабжения потребителей Ростовской области. Заседание прошло 2 февраля под председательством губернатора Василия Голубева. Специалисты отрасли обсудили проблемные вопросы и определили способы их решения.Энергетика – это один из важнейших элементов развития донской экономики. Общая протяженность высоковольтных линий электропередачи в регионе составила почти 13 тысяч километров. За последние пять лет установленная мощность генерации выросла на 6,5% с учетом введенных объектов. В прошлом году энергопотребление Ростовской области выросло на 8% и составило 20,4 миллиарда кВтч. При этом существуют проблемы, которые требуют решения. К примеру, в муниципалитетах часть сетей электроснабжения по-прежнему остаются бесхозяйными.Губернатор Василий Голубев поручил этот вопрос решить. Будет разработан ряд мер для передачи сетей в управление донских энергетических компаний. В ходе мероприятия обсудили аварии на электросетях, случившиеся в декабре 2023 года. В тот период из-за непогоды без света остались сотни жителей Дона. Энергетики постараются не допустить подобных ситуаций снова. Кроме того, губернатор поручил разработать регламент взаимодействия между сетевыми организациями и муниципалитетами при устранении нарушений в электросетях.- Такой документ может быть один на всех, но главное, чтобы он был понятен, исполним и помогал быстро реагировать на ситуации. Это даст возможность всем работать по правилам – понятным и, главное, быстро реализуемым. В разработке регламента должны участвовать и главы муниципалитетов, - добавил Василий Голубев.По словам генерального директора АО «Донэнерго» Владимира Срабонянца, в этом году, чтобы обеспечить бесперебойное электроснабжение, планируются строительство и реконструкция линий электропередачи протяженностью 35 километров. Кроме того, запланирован и капремонт 1 100 километров линий электропередачи и ремонт оборудования 229 трансформаторных подстанций.А свою очередь, генеральный директор ПАО «Россети Юг» Борис Эбзеев добавил, что в 2024 году для улучшения качества электроснабжения запланированы мероприятия по обслуживанию 421 силового трансформатора 35-110 кВ, ремонт 1 687 единиц коммутационного и прочего оборудования. Кроме того, Василий Голубев напомнил, что молодые специалисты могут развиваться в этой отрасли. Необходимы целевое обучение энергетиков в профильных вузах и традиционная подготовка на базе вузов.