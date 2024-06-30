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Велосипедист попал под колеса фургона в Ростовской области

Велосипедист попал под колеса фургона в Ростовской области
В Ростовской области 54-летний велосипедист пострадал в ДТП. Авария произошла утром 30 июня в городе Таганроге.

Около 11:00 «ГАЗель» под управлением 24-летнего парня ехала по улице Дзержинского. Возле поворота к Пальмиро Тольятти водитель начал перестраиваться на другую полосу и сбил мужчину на велосипеде.

Удар был настолько мощным, что водитель и его двухколесный транспорт разлетелись в разные стороны. По информации УГИБДД по Ростовской области, мужчина получил травмы. Ему понадобилась госпитализация.
Фото: DonDay.ru.
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