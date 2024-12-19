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В Ростовской области простились с погибшем на СВО бойцом

В Ростовской области простились с погибшем на СВО бойцом

В Ростовской области простились с погибшем в зоне СВО военнослужащим. Денис Онучин получил ранение не совместимое с жизнью.

Денис уроженец города Новочеркасск. Там он вырос и окончил школу. В зону проведения СВО боец отправился добровольно. На передовой получил ранение и долгое время лежал в госпитале. В сентябре 2024 года он решил заключить контракт и вновь отправиться на фронт.

Когда боец погиб не известно. Однако известно,что он был смертельно ранен на одном из заданий. Похоронили Дениса в Новочеркасске 16 декабря.
Фото: соцсети
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