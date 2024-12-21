Фото: Соцсети.

В Ростовской области пропала 48-летняя женщина Инна Полухина. С 13 декабря о её местонахождении ничего не известно.Инна живёт в Каменск-Шахтинском. Вечером она сказала мужу, что пойдёт в магазин и скоро вернется. Однако, когда она не пришла домой, а звонки оставались без ответа, ее близкие начали беспокоиться. Они обратились в полицию и СМИ.Рост Инны — 175 сантиметров, у нее голубые глаза и каштановые волосы. В последний раз ее видели в черной куртке, джинсах и черных полусапогах.Если вам что-либо известно о местонахождении Инны Полухиной, пожалуйста, сообщите по телефону: 8-909-428-94-62 (Алена — дочь пропавшей) или 112.