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В Ростовской области пропала 46-летняя женщина

В Ростовской области пропала 46-летняя женщина
В Ростовской области без вести пропала 46-летняя женщина. Уже два месяца о местонахождении Ольги Глуховой ничего неизвестно.

Женщина проживает в Таганроге. Она ушла из дома 24 марта. С тех пор неизвестно, где она находится. Ее родные обратились за помощью в полицию и к волонтерам.

Рост женщины — 170 см, она худощавого телосложения, с русыми волосами и карими глазами. В последний раз ее видели в синей куртке и белых кедах.

Если вы знаете что-то о местонахождении Ольги, пожалуйста, позвоните по номеру: 8 (800) 700-54-52 или 112.
Фото: ЛизаАлерт
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