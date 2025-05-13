В Ростовской области пропала 46-летняя женщина

Фото: ЛизаАлерт

В Ростовской области без вести пропала 46-летняя женщина. Уже два месяца о местонахождении Ольги Глуховой ничего неизвестно.Женщина проживает в Таганроге. Она ушла из дома 24 марта. С тех пор неизвестно, где она находится. Ее родные обратились за помощью в полицию и к волонтерам.Рост женщины — 170 см, она худощавого телосложения, с русыми волосами и карими глазами. В последний раз ее видели в синей куртке и белых кедах.Если вы знаете что-то о местонахождении Ольги, пожалуйста, позвоните по номеру: 8 (800) 700-54-52 или 112.