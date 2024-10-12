В Ростовской области пропал 87-летний мужчина

Фото: Лиза Алерт

В Волгодонском районе Ростовской области без вести пропал 87-летний мужчина. О местонахождении Александра Лукьянова не известно больше суток.Последний раз пенсионера видели в хуторе Рябичев 10 октября. После этого след дедушки будто простыл. Родственники пропавшего прочесали весь населенный пункт, но так и не смогли его отыскать.К поискам подключились волонтеры. Они опубликовали в социальных сетях ориентировку. Рост Александра Лукьяненко составляет около 150 сантиметров. Он худощавого телосложения. В день исчезновения был одет во всё черное – свитер и брюки.Если вы знаете, где может находиться пропавший, сообщите по номеру: 8 (800) 700-54-52 или 112.