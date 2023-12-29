В Ростовской области после ремонта открыли движение по мосту через Северский Донец

Фото: Автодор.

В Каменском районе Ростовской области открыли движение по мосту через Северский Донец. Об этом сообщил «Автодор» (компания «Российские автомобильные дороги»).Мост на 930-м километре трассы М-4 «Дон» построили в 1966 году. В 1999-м там провели капремонт. А через несколько лет, в 2002-м, расширили почти вдвое.Весной 2019 года мост треснул. Его тут же закрыли и поставили недалеко временный мост. За несколько лет разработали проектную документацию и нашли подрядчика для проведения работ.Теперь движение открыли по всем трем полосам. Ширина объекта составляет больше 13 метров, из которых около 11 — проезжая часть и порядка 2 — пешеходная зона. Кроме того, на путепроводе установили отбойник и фонари. Все это обошлось примерно в три миллиарда рублей.