В Ростовской области после пандемии коронавируса ожидается вспышка ВИЧ

Эксперты прогнозируют вспышку ВИЧ-инфекции после пандемии коронавируса. Рост заболевших ожидается к концу 2020 года. Об этом рассказали специалисты фонда социального развития и охраны здоровья «Фокус-Медиа».В первую очередь, всплеск ВИЧ может произойти из-за того, что часть специалистов этой сферы привлечены для борьбы с COVID-19. Местами в стране даже закрывают пункты проверки на ВИЧ-инфекцию.Также рост числа заболевших может случиться из-за недостатка профилактической работы в группах риска. Это также связано с пандемией коронавируса.Ранее специалисты проводили беседы со школьниками, сейчас им остаётся только вести профилактику с помощью видеороликов и постов в социальных сетях. Эксперты призывают помнить о том, что ВИЧ — не менее опасная инфекция, чем COVID-19.