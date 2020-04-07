В Ростовской области растёт количество заболевших пневмонией

В Ростовской области наблюдается рост количества пациентов, заболевших пневмонией. Данные о количестве выявленных случаев предоставили в Министерстве здравоохранения региона.Всего за первые три месяца в Ростовской области зарегистрировали 5 480 пациентов с пневмонией: в январе — 1 709, в феврале — 1 874, в марте — 1 897. Таким образом, с каждым месяцам количество госпитализированных с воспалением лёгких увеличивается. За этот же период в 2019 году было выявлено 5 639 случая: в январе — 1 796, в феврале — 2 020, в марте — 1 823.По информации специалистов, заболевание пневмонией никак не связано с пандемией коронавируса. В случае, если человек с воспалением лёгких подхватит новую инфекцию, то это может привести к тяжёлым последствиям.