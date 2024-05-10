В Ростовской области продавец напала на несовершеннолетнюю

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В Азове Ростовской области продавец напала на несовершеннолетнюю. Инцидент произошел 9 мая на улице Мира.По словам очевидцев, утром несколько подростков пытались поесть в местной блинной. Продавец перепутала их заказ и начала грубить детям. Подростки достали мобильные телефоны и стали снимать происходящее на камеру. Женщина пришла в ярость и толкнула девочку с чашкой горячего чая в руке. Ребенок упал и вернулся домой с травмами.Мать пострадавшей дала показания правоохранителям.Как сообщили в ГУ МВД по Ростовской области, сотрудники полиции проводят проверку, чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего.