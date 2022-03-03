В Гуково похоронили погибшего во время спецоперации контрактника

Фото: «Звезда Шахтера»

В Гуково Ростовской области похоронили контрактника, который погиб во время спецоперации. 35-летний Андрей Рыков ушел из жизни 25 февраля. Об этом сообщает муниципальная газета «Звезда Шахтера».Погибший служил в рядах Российской армии 16 лет. Он был сержантом десантных войск.Похоронили Андрея Рыкова 1 марта на городском кладбище в Гуково. Проводили солдата в последний путь с воинскими почестями - почетным караулом и троекратным залпом. После этого на могилу сержанта возложили венки и цветы.17 марта Андрею Рыкову исполнилось бы 36 лет.