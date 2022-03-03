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В Гуково похоронили погибшего во время спецоперации контрактника

В Гуково похоронили погибшего во время спецоперации контрактника

В Гуково Ростовской области похоронили контрактника, который погиб во время спецоперации. 35-летний Андрей Рыков ушел из жизни 25 февраля. Об этом сообщает муниципальная газета «Звезда Шахтера».

Погибший служил в рядах Российской армии 16 лет. Он был сержантом десантных войск.


Похоронили Андрея Рыкова 1 марта на городском кладбище в Гуково. Проводили солдата в последний путь с воинскими почестями - почетным караулом и троекратным залпом. После этого на могилу сержанта возложили венки и цветы.


17 марта Андрею Рыкову исполнилось бы 36 лет.
Фото: «Звезда Шахтера»
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