В Ростовской области подразделения МРЭО восстановили работу после массового сбоя

Фото: Яндекс.карты.

В Ростовской области подразделения МРЭО возобновили работу после массового технического сбоя. Как сообщили 5 октября в ГУ МВД по Ростовской области, информационные ресурсы функционируют бесперебойно.Из-за сбоя в базе ГИБДД сотни людей по всему региону не могли поставить на учет транспорт или получить водительские права. Из-за этого в межрайонных регистрационно-экзаменационных отделах образовались огромные очереди.К 13 часам стало известно, что проблема решена. Однако оформить документы сегодня вряд ли удастся. Судя по данным сервиса «Яндекс.Карты», отделы до сих пор остаются закрытыми. На звонки в организации тоже никто не отвечает. Вероятно, получить госуслуги в МРЭО можно будет не раньше утра 6 октября.