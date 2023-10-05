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В Ростовской области подразделения МРЭО восстановили работу после массового сбоя

В Ростовской области подразделения МРЭО восстановили работу после массового сбоя
В Ростовской области подразделения МРЭО возобновили работу после массового технического сбоя. Как сообщили 5 октября в ГУ МВД по Ростовской области, информационные ресурсы функционируют бесперебойно.

Из-за сбоя в базе ГИБДД сотни людей по всему региону не могли поставить на учет транспорт или получить водительские права. Из-за этого в межрайонных регистрационно-экзаменационных отделах образовались огромные очереди.

К 13 часам стало известно, что проблема решена. Однако оформить документы сегодня вряд ли удастся. Судя по данным сервиса «Яндекс.Карты», отделы до сих пор остаются закрытыми. На звонки в организации тоже никто не отвечает. Вероятно, получить госуслуги в МРЭО можно будет не раньше утра 6 октября.
Фото: Яндекс.карты.
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