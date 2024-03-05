Под суд пойдет житель Ростовской области, застреливший мать
Житель Ростовской области, застреливший мать, предстанет перед судом. Мужчину обвиняют по статье «Убийство».
Фигурант дела из станицы Мечетинской Зерноградского района расправился с пожилой родственницей в ночь на 16 декабря 2023 года. Накануне он поссорился с матерью. Во время скандала мужчина взял охотничье ружье и дважды выстрелил в 67-летнюю женщину. Пенсионерка не пережила полученных травм. Она скончалась на месте происшествия.
Сына задержали и отправили в СИЗО. В ходе допроса он полностью признал свою вину. Спустя несколько месяцев расследование дела в отношении 49-летнего мужчины завершили.
— Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, — прокомментировали в СУ СКР по Ростовской области.