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Под суд пойдет житель Ростовской области, застреливший мать

Под суд пойдет житель Ростовской области, застреливший мать
Житель Ростовской области, застреливший мать, предстанет перед судом. Мужчину обвиняют по статье «Убийство».

Фигурант дела из станицы Мечетинской Зерноградского района расправился с пожилой родственницей в ночь на 16 декабря 2023 года. Накануне он поссорился с матерью. Во время скандала мужчина взял охотничье ружье и дважды выстрелил в 67-летнюю женщину. Пенсионерка не пережила полученных травм. Она скончалась на месте происшествия.

Сына задержали и отправили в СИЗО. В ходе допроса он полностью признал свою вину. Спустя несколько месяцев расследование дела в отношении 49-летнего мужчины завершили.

— Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, — прокомментировали в СУ СКР по Ростовской области.
Фото: Rostov.ru.
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