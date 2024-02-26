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В Ростовской области под суд пойдет мужчина, который до смерти избил знакомого. 30-летнего жителя Верхнедонского района обвиняют по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»Происшествие случилось еще в июле прошлого года. 30-летний мужчина пришел в гости к своему знакомому. Друзья поругались во время пьянки. В порыве злости гость начал избивать товарища до тех пор, пока он не умер.Выяснилось, что гражданин уже привлекался к ответственности. Он причинил легкий вред здоровью еще одному своему знакомому, а также угрожал убийством женщине. В связи с этим мужчине выдвинут еще и обвинения по статьям: «Уничтожение имущества», «Угроза убийством» а также «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».- В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу,- сообщили в СУ СК по Ростовской области. - Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.