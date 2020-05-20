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На Дону свыше семи тысяч человек находятся под наблюдением врачей из-за коронавируса

На Дону свыше семи тысяч человек находятся под наблюдением врачей из-за коронавируса
В Ростовской области больше семи тысяч человек находятся под медицинским наблюдением с подозрением на коронавирусную инфекцию. Об этом 21 мая рассказали в правительстве донского региона.

По данным на 21 мая, в регионе выявлены 2 926 зараженных COVID-19. Из этого числа только за последние сутки прибавилось 142 человека, что является рекордом на сегодняшний день по числу новых инфицированных.

Под медицинским наблюдением продолжают оставаться 7 262 человека, из них 7 244 - дома, на самоизоляции. Остальные пребывают в обсерваторах из-за того, что с ними живут пожилые люди или маленькие дети.

За весь период пандемии коронавируса на Дону от инфекции скончались 33 человека. Умершие страдали хроническими заболеваниями, которые способствовали развитию осложнений болезни.

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