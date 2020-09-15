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На Дону количество людей с подозрением на коронавирус превысило 8,5 тысячи

На Дону количество людей с подозрением на коронавирус превысило 8,5 тысячи
В Ростовской области с подозрением на COVID-19 под наблюдением врачей находятся 8 513 дончан. Об этом 17 сентября сообщили в региональном правительстве.

Под наблюдением врачей оказались люди с явными симптомами коронавируса либо с одним (из трех) положительным тестом на инфекцию.

За весь период пандемии медработники охватили наблюдением 84,7 тысячи человек. Из них у 76,2 тысячи подозрения не подтвердились, и с них сняли наблюдение.

Количество зараженных продолжает расти с каждым днем все активнее: за последние сутки пациентами с коронавирусом стал 171 человек. Общее число зараженных в Ростовской области составило 19 533 дончанина. Жертвами опасного вируса стали 423 дончанина, семеро из которых скончались за последние сутки.

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