В Ростовской области ожидается туман и мокрый снег

Фото: Денис Демков.

В донском регионе 26 ноября утром и вечером прогнозируется туман и мокрый снег. Информирует Ростовской Гидрометцентр.Водителям транспорта стоит быть осторожнее на трассах. Из-за непогоды видимость на проезжей части ухудшится. Автомобилистам не стоит нарушать ПДД и лихачить за рулем.Ожидается ветреная и прохладная погода. Усиление ветра достигнет 18 метра в секунду. Температура воздуха днем будет 10-15 градусов тепла. К вечеру опуститься до 6 градусов.