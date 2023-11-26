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В Ростовской области ожидается туман и мокрый снег

В Ростовской области ожидается туман и мокрый снег
В донском регионе 26 ноября утром и вечером прогнозируется туман и мокрый снег. Информирует Ростовской Гидрометцентр.

Водителям транспорта стоит быть осторожнее на трассах. Из-за непогоды видимость на проезжей части ухудшится. Автомобилистам не стоит нарушать ПДД и лихачить за рулем.

Ожидается ветреная и прохладная погода. Усиление ветра достигнет 18 метра в секунду. Температура воздуха днем будет 10-15 градусов тепла. К вечеру опуститься до 6 градусов.
Фото: Денис Демков.
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