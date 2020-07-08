Количество смертей от коронавируса в Ростовской области увеличилось до 156
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В Ростовской области от коронавируса за последние сутки скончались ещё четыре человека. Об этом сообщили в правительстве региона.
Среди умерших 83-летний мужчина с сердечно-сосудистыми заболеваниями с неврологическими осложнениями. Болезнь также унесла жизнь 56-летней женщины с гипертонической болезнью и сахарным диабетом.
Ещё одной жертвой коронавируса стала 75-летняя дончанка с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы с осложнениями и нарушением обмена веществ. Также скончалась 68-летняя жительница области с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы.
Таким образом, по данным на 10 июля, в Ростовской области от коронавируса скончались 156 человек.
Напомним, на сегодняшний день на Дону зарегистрировано 10 533 случая заражения коронавирусом.