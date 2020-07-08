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Количество смертей от коронавируса в Ростовской области увеличилось до 156

Количество смертей от коронавируса в Ростовской области увеличилось до 156
Фото: Riafan.ru

В Ростовской области от коронавируса за последние сутки скончались ещё четыре человека. Об этом сообщили в правительстве региона.

Среди умерших 83-летний мужчина с сердечно-сосудистыми заболеваниями с неврологическими осложнениями. Болезнь также унесла жизнь 56-летней женщины с гипертонической болезнью и сахарным диабетом.

Ещё одной жертвой коронавируса стала 75-летняя дончанка с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы с осложнениями и нарушением обмена веществ. Также скончалась 68-летняя жительница области с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы.

Таким образом, по данным на 10 июля, в Ростовской области от коронавируса скончались 156 человек.

Напомним, на сегодняшний день на Дону зарегистрировано 10 533 случая заражения коронавирусом.

Теги: коронавирус в Ростове

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