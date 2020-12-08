Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

В Ростовской области от коронавируса умер 18-летний парень

В Ростовской области от коронавируса умер 18-летний парень
В Ростовской области от коронавирусной инфекции скончались ещё 26 человек. Данные на 10 декабря появились на портале регионального правительства.

Из общего числа самым молодым оказался 18-летний парень. Кроме него, умерли ещё 15 мужчин в возрасте от 55 до 95 лет и десять женщин от 33 до 90 лет. COVID-19 развивался на фоне сопутствующих хронических болезней сердечно-сосудистой и других систем. Вероятно, это и усугубило ситуацию.

Так, за весь период пандемии на Дону коронавирус унёс жизни 1 573 человек.

Добавим, что на сегодняшний день в Ростовской области зарегистрировали 43 535 случаев заражения, из них 378 - за минувшие сутки. К слову, это очередной антирекорд для донского региона.

Теги: коронавирус в Ростовской области жертвы коронавируса жертвы в Ростовской области COVID-19 в Ростовской области

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.