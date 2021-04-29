В Ростовской области от коронавируса скончались еще 28 человек

В Ростовской области жертвами коронавируса стали еще 28 человек. За все время пандемии не перенесли инфекцию 4 078 дончан.1 мая правительство региона сообщает, что в регистре умерших 16 женщин в возрасте от 47 лет до 91 года и семеро мужчин в возрасте от 53 до 85 лет. Пациенты страдали различными хроническими заболеваниями.Заразились COVID-19 за последние сутки 228 человек, за все время пандемии – более 88 тысяч. Из них 90 процентов уже выздоровели.