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В Ростовской области от коронавируса скончались еще 25 жителей

В Ростовской области от коронавируса скончались еще 25 жителей
В Ростовской области от коронавируса за сутки скончались 25 жителей, за все время пандемии – 3 796.

В регистре умерших на 10 апреля – 13 мужчин в возрасте от 49 до 92 лет и 12 женщин в возрасте от 64 до 84 лет. Как сообщает донское правительство, все они страдали хроническими болезнями различных систем организма.

Заразились COVID-19 за последние сутки 240 дончан, за все время пандемии – свыше 83 тысяч. Из них более 90% уже выздоровели. Все еще лечатся 4 762 заболевших. В тяжелом состоянии – 197 пациентов.

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