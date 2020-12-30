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В Ростовской области от COVID-19 за сутки вылечились 408 человек

В Ростовской области от COVID-19 за сутки вылечились 408 человек
В Ростовской области за сутки медики вылечили 408 пациентов, болевших коронавирусом. С начала пандемии по 2 января количество выздоровевших достигло 42 760 дончан.

Увеличилось и число инфицированных: за минувшие сутки диагноз подтвердился у 397 человек. Большинство из них - люди от 46 до 65 лет, проживающие в Ростове-на-Дону. Общее количество зараженных составляет 52 437 человек.

В стационарах проходят лечение 2 563 пациента, из которых 231 - в тяжелом состоянии, подключен к аппаратам ИВЛ.

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