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В Ростовской области от COVID-19 вылечились 629 человек

В Ростовской области от COVID-19 вылечились 629 человек
Несколько сотен человек в Ростовской области вылечились от коронавирусной инфекции. Успешное лечение прошли 629 пациентов. Об этом рассказали в правительстве региона.

На Дону по-прежнему «чистыми» от коронавируса остаются три района: Родионово-Несветайский, Песчанокопский и Советский. В остальных от новой болезни страдают как дети, так и старики. В общей сложности в Ростовской области зарегистрировали 2 200 заражённых, из которых умерли 25. На 15 мая в тяжёлом состоянии находятся 19 человек. Они подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.

Теги: коронавирус в Ростове

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