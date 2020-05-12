В Ростовской области от COVID-19 вылечились 629 человек

Несколько сотен человек в Ростовской области вылечились от коронавирусной инфекции. Успешное лечение прошли 629 пациентов. Об этом рассказали в правительстве региона.На Дону по-прежнему «чистыми» от коронавируса остаются три района: Родионово-Несветайский, Песчанокопский и Советский. В остальных от новой болезни страдают как дети, так и старики. В общей сложности в Ростовской области зарегистрировали 2 200 заражённых, из которых умерли 25. На 15 мая в тяжёлом состоянии находятся 19 человек. Они подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.