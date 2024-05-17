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В Ростовской области задержали подозреваемого в убийстве школьницы

В Ростовской области задержали подозреваемого в убийстве школьницы
В Ростовской области задержали мужчину, подозреваемого в убийстве девочки. Об этом сообщили в МВД России.

Страшная трагедия произошла 17 мая. Тело 8-летней девочки, пропавшей без вести, нашли в лесополосе. Предварительно, ребенок скончался от удушья. Мотивы убийства неизвестны.

Камера видеонаблюдения зафиксировала ее в машине эвакуатора в компании мужчины за несколько часов до убийства.

В ближайшее время подозреваемому изберут меру пресечения.
Фото: Rostov.ru
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