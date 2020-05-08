От коронавируса в Ростовской области вылечились 506 пациентов
В Ростовской области от коронавируса вылечились более полутысячи человек. По данным регионального правительства, по состоянию на 13 мая выздоровели 506 пациентов.
В общей сложности за весь период на Дону новой инфекцией заразились уже 2 033 человека. Скончались 25 заражённых. Среди них – как молодые люди, так и пенсионеры. Большая часть имела сопутствующие заболевания, некоторые страдали иммунодефицитом и наркоманией.
На данный момент в области остались только три района, не затронутых COVID-19: Советский, Песчанокопский и Родионово-Несветайский.
Под медицинским наблюдением находятся 6 809 человек, из них дома, на самоизоляции, - 6 783 дончанина.