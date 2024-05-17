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Убитая в Ростовской области девочка попала на камеры видеонаблюдения

Убитая в Ростовской области девочка попала на камеры видеонаблюдения
Появились кадры девочки, убитой в Ростовской области. Снимки с камер видеонаблюдения DonDay.ru опубликовал 17 мая.

На снимках видно, что школьница сидит в кабине эвакуатора. Лица водителя и ребёнка рассмотреть сложно. Предположительно, это последнее фото девочки.

Жуткая трагедия случилась днем 17 мая. Ученица второго класса из деревни под Ольгинской пропала без вести. Родные тут же забили тревогу. В этот же день тело ребенка нашли в лесополосе со следами насильственной смерти. По предварительной информации, ее задушили.

ГУ МВД по Ростовской области пока не прокомментировало страшное происшествие.
Фото: DonDay.ru.
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