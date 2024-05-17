Убитая в Ростовской области девочка попала на камеры видеонаблюдения
Появились кадры девочки, убитой в Ростовской области. Снимки с камер видеонаблюдения DonDay.ru опубликовал 17 мая.
На снимках видно, что школьница сидит в кабине эвакуатора. Лица водителя и ребёнка рассмотреть сложно. Предположительно, это последнее фото девочки.
Жуткая трагедия случилась днем 17 мая. Ученица второго класса из деревни под Ольгинской пропала без вести. Родные тут же забили тревогу. В этот же день тело ребенка нашли в лесополосе со следами насильственной смерти. По предварительной информации, ее задушили.
ГУ МВД по Ростовской области пока не прокомментировало страшное происшествие.