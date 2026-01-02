В Ростовской области осудили сотрудницу отделения судебных приставов
В Ростовской области вынесен приговор сотруднице отделения судебных приставов за посредничество во взяточничестве. За определенную сумму Марина З. (имя изменено) хотела помочь коллеге занять пост руководителя отделения.
Эту историю Rostov.ru рассказывал еще полгода назад. В 2023 году в отделении судебных приставов в Мясниковском районе освободилось место начальника, и Марина предложила своему коллеге занять его. За назначение нужно было заплатить людям, которые продвинут его кандидатуру. Мужчина, мечтавший о руководящей должности, согласился. Подруга устроила ему встречу с силовиком, который обещал помочь.
Новая должность обошлась в 3,1 миллиона рублей. Марина решила добавить к этой сумме 1,1 миллиона, чтобы получить свою долю. Мужчина нашел деньги, но должность так и не получил. Сначала он пытался связаться с подругой, но она отрицала свою причастность. Позже он понял, во что вляпался, и сам обратился в полицию.
Обманщика, представившегося силовиком, обвинили в мошенничестве, а Марину обвинили в посредничестве во взяточничестве. Суд приговорил мужчину к пяти годам колонии, а женщину — к 7,6 года лишения свободы.