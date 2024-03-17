В Ростовской области осудили 62-летнюю женщину, зарезавшую супруга

Фото: Ростов.ру

В Ростовской области вынесли приговор 62-летней женщине, которая зарезала мужа. Трагедия случилась в городе Сальске еще 5 октября 2023 года.Вечером в доме на улице Курышко пенсионерка выпивала алкоголь с 63-летним супругом. В какой-то момент между ними произошел конфликт. Слово за слово, и женщина пришла в ярость. В порыве гнева она схватила со стола нож и вонзила его в живот избраннику. От полученного ранения мужчина скончался.В отношении жительницы Сальска возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».Как сообщили в региональном СУ СКР, суд приговорил женщину к четырем с половиной годам колонии общего режима.