В Ростовской области осудили 62-летнюю женщину, зарезавшую супруга
В Ростовской области вынесли приговор 62-летней женщине, которая зарезала мужа. Трагедия случилась в городе Сальске еще 5 октября 2023 года.
Вечером в доме на улице Курышко пенсионерка выпивала алкоголь с 63-летним супругом. В какой-то момент между ними произошел конфликт. Слово за слово, и женщина пришла в ярость. В порыве гнева она схватила со стола нож и вонзила его в живот избраннику. От полученного ранения мужчина скончался.
В отношении жительницы Сальска возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».
Как сообщили в региональном СУ СКР, суд приговорил женщину к четырем с половиной годам колонии общего режима.