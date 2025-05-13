В Ростовской области очередной роддом временно приостановил работу

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В Шолоховском районе Ростовской области временно закрылось родильное отделение. Данная мера вызвана недостатком квалифицированных кадров.Как сообщили изданию «Ъ-Ростов» в донском Минздраве, прием рожениц в родильном отделении районной больницы приостановлен на период решения кадрового вопроса. При этом подчеркивается, что ликвидация отделения и его исключение из структуры больницы не рассматривается.Несмотря на временное закрытие, медицинский персонал готов оказать неотложную помощь женщинам в родах в специально оборудованном помещении.Стоит отметить, что это не единственный случай в Ростовской области, когда роддом закрывается из-за нехватки медицинских работников.