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Еще одно дело возбудили в отношении экс-начальника управления соцзащиты Батайска

Еще одно дело возбудили в отношении экс-начальника управления соцзащиты Батайска
В отношении экс-начальника управления соцзащиты населения Батайска возбудили уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий».

Ранее Сергей Завгороднев уже был приговорен судом на два года условно с лишением права занимать должность в органах местного самоуправления сроком на 1 год 6 месяцев. Его уличили в четырех эпизодах о назначении государственных соцвыплат. Он не проводил заседания комиссий и решал все самостоятельно.

Позднее было возбуждено еще одно уголовное дело. По данным следствия, в 2023 году он назначил государственную соцпомощь самостоятельно семи гражданам. Бюджету области причинен ущерб на сумму более 2,4 миллиона рублей.

- В настоящее время по уголовному делу выполняются необходимые следственные действия, - сообщили в СУ СК по Ростовской области.
Фото: СоцСети
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