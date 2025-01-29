В Ростовской области обнаружили трупы кабана и коровы на свалке

Фото: Дондей

В Ростовской области нашли труп кабана и коровы на мусорном полигоне. Об этом сообщает Donday.В селе Новобатайск 29 января местные жители обнаружили мертвых животных. Находка была рядом с местом, где складируется строительный мусор. Кто-то решил таким образом избавиться от павших животных.Следует отметить, что выбрасывать трупы животных в мусорные контейнеры запрещено. За нарушение этого правила предусмотрена административная ответственность. Неправильная утилизация биологических отходов может привести к распространению опасных заболеваний.Для граждан, нарушивших правила, предусмотрен штраф в размере от 2000 до 5000 рублей. Должностные лица могут быть оштрафованы на сумму от 20 000 до 40 000 рублей, а для предпринимателей штраф может достигать 700 000 рублей.