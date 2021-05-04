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В Ростовской области объявили штормовое предупреждение: возможен град

В Ростовской области объявили штормовое предупреждение: возможен град

В Ростовской области объявили штормовое предупреждение. Об этом сообщили в Росгидрометцентре.

Ухудшение погоды продлится с утра 9 мая до конца суток. Ожидаются сильные дожди и ливни с грозой и градом. Ветер усилится до 20-23 метров в секунду. При таком значении его считают ураганным.

Для того чтобы избежать несчастных случаев, лучше не выходить из дома. Поставьте свои автомобили в безопасное место, возможны падения веток с деревьев. Если вы попали в чрезвычайную ситуацию, звоните по телефонам: 101, 112.

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