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В Ростовской области ночью 27 мая сбили беспилотник

В Ростовской области ночью 27 мая сбили беспилотник
В Ростовской области ночью 27 мая сбили беспилотник. Об этом сообщил глава региона Юрий Слюсарь.

Силы ПВО сработали в Шолоховском районе, и дрон был уничтожен. К счастью, никто не пострадал, и разрушений нет.
Фото: Ростов.ру
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