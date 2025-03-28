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В Ростовской области ночью сбили беспилотник

В Ростовской области ночью сбили беспилотник
В ночь на 28 марта в Ростовской области был сбит беспилотник. Об этом сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.

Дрон был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы в Чертковском районе.

По информации главы региона, пострадавших и разрушений нет.
Фото: Ростов ру
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