В Ростовской области несколько месяцев разыскивают пропавшего 54-летнего мужчину

В Ростовской области разыскивают 54-летнего мужчину, пропавшего без вести. О местонахождении Владимира Жирнова из Белой Калитвы нет информации несколько месяцев.Владимир ушел из дома по улице Котовского в середине июня 2020 года. Мужчина уже не первый раз покидает жилище, не сообщив об этом родным. Поэтому, когда в очередной раз он пропал, родственники забили тревогу.Rostov.ru стало известно, что с заявлением в полицию об исчезновении Владимира обратился его брат. Мужчина описал его приметы и обстоятельства ухода из дома.На вид Владимиру - около 54-55 лет, рост - 175-180 сантиметров, телосложение худощавое, лицо овальное, волосы прямые короткие, хромает на одну ногу, злоупотребляет алкоголем.Если у вас есть какая-либо информация о местонахождении Владимира Жирнова из Белой Калитвы, просьба позвонить по номерам: 8 (86383) 69-2-24 или 02.