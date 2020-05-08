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Пропавшего 32-летнего мужчину разыскивают в Шахтах

Пропавшего 32-летнего мужчину разыскивают в Шахтах
В Шахтах Ростовской области пропал без вести 32-летний мужчин. Владимир Фоминичев не выходит на связь с родными с 12 мая. Где он находится, не известно.

На вид ему — 30-35 лет, рост — 175 сантиметров, телосложение худощавое. У Владимира овальное лицо и короткие русые волосы. Из особых примет — шрамы на левой брови длиной около трёх сантиметров и на затылке. Также мужчина хромает на правую ногу.

Когда его видели в последний раз, он был одет в тёмно-серую толстовку с надписью на английском языке, тёмно-синие джинсы, на ногах — кроссовки синего цвета с серо-салатовой подошвой. На обуви есть эмблема в виде буквы «Z».

Если вы знаете, где находится Владимир Фоминичев, позвоните по номерам: 23-69-16, 297-290, 297-344, 8-920-784-21-98 8-928-771-66-33 или 02.

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