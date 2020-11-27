В Ростовской области несколько месяцев разыскивают пропавшего 41-летнего мужчину
В Ростовской области около полугода ищут пропавшего 41-летнего мужчину. О местонахождении жителя Пролетарского района Андрея Корсунова нет информации с июля 2020 года.
Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области, уроженец хутора Коврино ушел с животноводческой точки, и с тех пор о том, где он находится, никто не знает. Сейчас Андрей Корсунов объявлен в розыск.
На вид ему - около 50 лет, у него худощавое телосложение, карие глаза. В чем был одет в день исчезновения, неизвестно. У разыскиваемого есть особые приметы. На указательном пальце правой руки - татуировка в виде перстня с короной в верхней части, на среднем пальце - в виде восьмиконечной звезды; на среднем пальце левой руки - татуировка в виде перстня, на предплечье левой руки - шрам полосовидной формы.
Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего мужчины, просьба позвонить по номерам: 8 (86374) 9-90-61, 8-928-197-33-01 или 02.
В этом же районе с октября 2020 года разыскивают 55-летнего Сергея Истомина. Он трудился на животноводческой точке в хуторе Ганчуков, но решил сменить работу.