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В Ростовской области больше месяца ищут пропавшего 55-летнего мужчину

В Ростовской области больше месяца ищут пропавшего 55-летнего мужчину
В Ростовской области больше месяца находится в розыске 55-летний Сергей Истомин. Мужчина пропал еще в конце октября, и с тех пор о его местонахождении нет никакой информации.

Известно, что он проживал в хуторе Ганчуков Пролетарского района. Трудился на животноводческой точке, но решил сменить работу. С тех пор о нем нет никакой информации. Сейчас ростовчанина разыскивает полиция.

На вид пропавшему - 50-55 лет, рост средний, худощавое телосложение, глаза зеленые, нос средний, подбородок выступающий, на лице могут быть усы и борода. В день исчезновения на нем были свитер с капюшоном зеленого цвета, куртка-камуфляж, спортивные брюки, кепка и черные галоши. Из особых примет - татуировки: на груди мужчины - изображение в виде храма и двух звезд; на животе - в виде двух ангелов и свитка; на левой руке: на плече - в виде ракеты, на предплечье - в виде паука; на плече правой руки - в виде головы тигра, на предплечье - в виде бокала с цветком.

Если у вас есть какая-либо информация о местонахождении пропавшего, просьба позвонить по номерам: 8 (86374) 9-90-61, 8-928-197-33-01 или 02.

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