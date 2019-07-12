На каждом пляже Ростова обнаружили опасные микробы



Опасные микробы обнаружили на каждом пляже Ростова-на-Дону. О результатах мониторинга сообщили в управлении Роспотребнадзора по донскому региону.



Всего за прошедший летний период в Ростовской области взяли 552 пробы воды на микробиологические и паразитологические показатели.



Самая грязная вода оказалась в Ростове, Азове, Таганроге, а также в Куйбышевском, Матвеево-Курганском, Азовском и Неклиновском районах. Специалисты сообщили, что порядка половины проб содержали кишечную палочку. Паразиты, которые могут поселиться в организме человека, найдены в 0,8% проб. При этом патогенных — болезнетворных — микроорганизмов найдено не было.



Огромное количество микробов находится во всех водоёмах Ростова-на-Дону. В связи с этим эксперты не рекомендуют купаться на городских пляжах.