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В Ростовской области нашли живым пропавшего глухонемого мужчину

В Ростовской области нашли живым пропавшего глухонемого мужчину
В Ростовской области живым найден пропавший глухонемой мужчина. О местонахождении Сергея Сомова не было никакой информации с 26 октября.

Местный житель ушел из дома в станице Казанской в неизвестном направлении. Спустя пару часов он перестал отвечать на звонки и сообщения друзей и родственников. Тогда близкие забили тревогу и обратились за помощью в полицию и к волонтерам.

На протяжении недели неравнодушные люди искали Сергея.

Его удалось найти только 3 ноября. Где все это время находился мужчина, не сообщается.
Фото: Лиза Алерт
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