В Ростовской области нашли живым пропавшего глухонемого мужчину

Фото: Лиза Алерт

В Ростовской области живым найден пропавший глухонемой мужчина. О местонахождении Сергея Сомова не было никакой информации с 26 октября.Местный житель ушел из дома в станице Казанской в неизвестном направлении. Спустя пару часов он перестал отвечать на звонки и сообщения друзей и родственников. Тогда близкие забили тревогу и обратились за помощью в полицию и к волонтерам.На протяжении недели неравнодушные люди искали Сергея.Его удалось найти только 3 ноября. Где все это время находился мужчина, не сообщается.